Божественный гол Джеко с суперпаса Коларова, который чуть не похоронил «Челси» в его логове

«Челси» и «Рома» устроили настоящую феерию в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, накидав друг другу по 3 гола.

Главный шедевр не только вечера, но и всего еврокубкового сезона сотворил Эдин Джеко. На 63-й минуте босниец открылся под заброс с центра поля от Александара Коларова и с лета пробил над Тибо Куртуа.

Спустя 4 минуты Эдин оформил дубль и вывел «Рому» вперед, но римляне не удержали победный счет – 3:3.

Всего в 11 матчах сезона-2017/18 31-летний Эдин забил 10 мячей.

«Челси» с 7 очками лидирует в группе D, «Рома» идет второй с 4 баллами. Следом – «Атлетико» (2) и «Карабах» (1).

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