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Ядерная ошибка самого молодого вратаря ЛЧ и трогательное утешение от Ромелу Лукаку из «МЮ»

Ядерная ошибка самого молодого вратаря ЛЧ и трогательное утешение от Лукаку
Eurosport

1 час назадОбновлено 21 мин. назад

Дорогу молодым, говорили они.

«МЮ» с трудом обыграл «Бенфику» в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов – 1:0.

Единственный мяч забил Маркус Рэшфорд на 64-й минуте, но ключевую роль в эпизоде сыграл Миле Свилар. 18-летний кипер не ожидал, что Рэшфорд вместо подачи с фланга закрутит мяч в ворота, и вышел далеко.

Свилар в итоге поймал мяч, но сам влетел за линию ворот.

После финального свистка Ромелу Лукаку, Давид де Хеа и Андер Эррера показали пример спортивного поведения и подошли к невезучему дебютанту с утешениями.

  • Свилар стал самым молодым голкипером в истории Лиги чемпионов, на 4 дня превзойдя рекорд Икера Касильяса.
  • Лиссабонская команда проиграла все 3 матча.

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