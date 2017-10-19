Витя и вата. Как ЦСКА победить «Базель» в ответном матче Лиги чемпионов

Лигочемпионский вечер. Москва. «ВЭБ Арена». Следующие члены ряда как-то напрашиваются сами собой: Акинфеев, рекорд. Да, все именно так. Уже в 42. До слез то ли смешно, то ли больно – непонятно, но уже даже надоело.

Мир должен по меньшей мере остановиться, чтобы Акинфеев смог, или что вообще? Убийственная серия все растет, а Игорь никак не включит Марти Макфлая наоборот, чтобы слетать и выяснить, как жить и не пропускать в Лиге чемпионов.

ЦСКА был бы очень близок к выходу в лигочемпионскую весну, но случился «Базель». Скромный швейцарский чемпион уже несколько лет подряд врывается в групповой этап ЛЧ и шумит помощнее зрителей рэп-баттлов. То «Ливерпуль» уложит на лопатки, то от «Челси» кусочек откусит. Паразит, который ничем не выделяется (Салаха уже давно нет), но очень больно жалит. Реально ли их обыграть? Более чем. Ниже 4 совета для Виктора Гончаренко, после которых он поедет в Швейцарию совсем без нервов. Если они у него, конечно, остались.

Не играть в 5 защитников

С самого старта карьеры в ЦСКА белорусский тренер слепо лепит схему с пятью защитниками, которая команде совершенно не подходит. Строенный центр выглядит мощно только из-за возраста участников, а на деле пропускает даже движущиеся со средней скоростью цели. Игнашевичу – 38, Березуцкому – 35. Безмерное уважение ветеранам, но камон. Средняя скорость игры только растет, а физические навыки с возрастом – сами понимаете.

У ЦСКА огромный кадровый провал в центре обороны, но лучше пробовать варианты, чем слепо верить, что чудо случится. Самый реальный вариант – Вернблум в роли Маскерано. Швед готов выигрывать борьбу и на втором этаже, и в партере – нужно только попробовать.

Разогнать команду в центре поля

Окей, траблам с обороной уже несколько лет, но полузащита в начале сезона виделась едва ли не самым светлым пятном во всем русском футболе. Сверкавший за сборную Головин, оправившийся от болячек Дзагоев, стабильный Натхо. Где это все?

В матче с «Базелем» армейцы создали ровно 0 моментов, вытекших из розыгрыша или продуманной комбинации, и проблема здесь та же, что и выше – скорость. Гончаренко нужно вселить в парней немного бесов, иначе с позиционными атаками скучнее «Спокойной ночи, малыши» они отправятся по знакомой дорожке. Домой. Выход из сложившейся ситуации один: забить на РФПЛ (в матче с «Зенитом» все равно ничего не светит, «Арсенал» обыгрывается и на минималках) и привезти в Швейцарию не футболистов, а голодных и злых волков.

Возможно, не выпускать Игоря

А теперь вернемся к проблеме №1, а точнее №42. Кажется, спасти ситуацию могут лишь крайне эпатажные меры. Выпустить в основе Помазуна, заюзать Фернандеса в центре или играть вообще без защитников – примерно так.

Больше атаковать через центр

Армейцы ни разу не пробили в створ ворот. Ситуация критическая, но шансы на светлое будущее есть. Лучшие полумоменты ЦСКА создавал, пролезая через центральные редуты швейцарцев. Они пару раз неосторожно фолили на Миланове, несколько раз проигрывали воздух, попадали на добивание (правда, все успешно заблокировали) и допускали подходы к воротам только через эту зону. Логично, что давить нужно туда? Это в послематчевом интервью подтвердил Александр Головин: «Чтобы обыграть «Базель» в гостях, нам надо быстрее принимать решения на поле».

ЦСКА проиграл вторую встречу в ЛЧ подряд и осложнил себе задачу выхода из группы, если таковая вообще ставилась, но ситуация все еще не авральная. Победа в Швейцарии вернет паритет в русско-швейцарское противостояние, которое будет решаться уже заочно («Бенфика», сорри).

ЦСКА – «Базель» – 0:2

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