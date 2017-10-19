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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко: «Не могу назвать это игрой – это было как-то трусливо»

Гончаренко: «Не могу назвать это игрой – это было как-то трусливо»
Eurosport

36 мин. назад

Коучу даже оправданий искать не хотелось.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги провального матча с «Базелем».

«Мы очень плохо провели первый тайм. Не могу припомнить, чтобы мы настолько плохо играли. Даже не могу назвать это игрой, потому что все это было как-то трусливо. Во втором тайме были изменения, в том числе и схемы, давление возросло, но этого не хватило, чтобы создавать опасные моменты.

Надо сказать, что те игроки, которые восстановились, еще находятся в плохой форме. Может, и в этом причина. Но каких-то оправданий не хочется искать. Когда много атакуешь позиционно, конечно, оголяешь зоны и получаешь контратаки. С контратаки мы и пропустили», – цитирует Гончаренко «СЭ».

  • ЦСКА проиграл со счетом 0:2, не нанеся ни одного удара в створ ворот.
  • Игорь Акинфеев пропустил в 42-м матче группового этапа подряд.
  • 31 октября армейцы вновь сыграют с «Базелем», но уже в Швейцарии.

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