«Я не бегу? Это какая-то шутка». Почему форвард «Ромы» Эдин Джеко не бревно

«Я не бегу? Не выкладываюсь на полную? Перестаньте, это какая-то шутка», – заголовком интервью на The Guardian Эдин Джеко как бы удивлялся общественному мнению. Его и правда часто рассматривают лишь как большого форварда, зависимого от окружения. Джеко обязан быть примой, никаких выходов на замену минут на 15, только стартовый состав с максимальным кредитом доверия. «Рома» для него – идеальный вариант, а Серия А – идеальный чемпионат.

Его европейская карьера выглядит как кардиограмма человека, прыгающего с парашютом. Резкий всплеск в дуэте с «Вольфсбургом» – это сомнение и волнение. Затем затишье в «Манчестер Сити» – принятие и спокойствие перед погрузкой в самолет. В Италии – последняя фаза, вон из самолета. Хочешь с инструктором, хочешь – без. В футболке «Ромы» Эдин отпустил себя, и это вовсе не падение, а планирующий полет.

Матч с «Челси» стал воплощением степени его свободы. Идеальный показатель – финт в первом тайме. Для Эдина лондонская игра сразу пошла так, как надо. Джеко обокрал Маркоса Алонсо и увидел перед собой Альваро Морату. В плохой день он бы потерял атаку. В ужасный – от бессилия впилился бы в ногу испанского форварда. Но сейчас был удачный.

На «Стэмфорд Бридж» он прокинул мяч между ног Мораты, сразу увидел перед собой свободную зону и вкрутил пас на врывающегося Перотти. Это случилось при счете 0:1. Через две минуты «Челси» забьет второй, но если бы в этом эпизоде Диего положил в дальний угол, то героем стал бы не аргентинец-бомбардир, а здоровый бегущий бизон с предголевой передачей. Идеальное описание для нападающего в Серии А.

Он должен был переезжать в Италию в 2009-м. Ему было бы 23, но выбрал прогресс в Германии с «Вольфсбургом». «Милан» Капелло был моей командой, – говорил Джеко два года спустя за сутки до подписания контракта с «Сити». – В комнате моего дома в Сараево до сих пор висит футболка Шевченко с седьмым номером». У «россонери» уже не было денег на такого дорогого нападающего, поэтому через сутки Эдин улыбался на пресс-конференции в Манчестере.

«Рома» реабилитировала его за беспомощность в АПЛ. Дубль «Челси» был бы невозможен при системе Манчини или Пеллегрини. В Англии босниец даже ни разу не забивал «синим» за восемь матчей, а тут стрельнул двушечкой. Волшебный гол с лета похож даже не на Ибрагимовича или кого-то из типичных королей штрафной Серии А (ммм, Игуаина?), а на малышей, как Уэйн Руни. Так поймать передачу Фасио в 15 метрах от ворот и хлестнуть по ушам Куртуа могут только техничные ребята.

Джеко даже не задумывался над успехом или неудачей – он сразу щелкнул и попал. «Можно бить так 50 раз на тренировке и не попасть ни одного», – воскликнул в эфире Фрэнк Лэмпард. Можно. Но высокие нападающие даже не стреляют в касание после длинных пасов, им нужны лишние пара касаний. Эдину понадобилась пара секунд на решение.

Он натурально божил и разрывал в этой игре. Тот рывок «Ромы» после перерыва произошел во многом из-за включений боснийского форварда. Итальянцам не нужен был сэйв Комбарова на ленточке, им хватило Эдина. «Челси» перед матчем действительно боялся таргетмэна из Рима и настраивался на его мощную игру (прошлый сезон из 29+13 еще в памяти), но здесь с Джеко не справились молодой Кристенсен, зрелый Рюдигер и опытный Кэйхилл. Из-под датчанина прилетел первый гол страйкера, из-под капитана – второй, а из-под немца чуть не зашел хет-трик, но в ближнем углу Джеко банально не попал.

В 31 год Эдин переживает лучшее время карьеры. Так много он не забивал даже в Германии при телепатической связи с Графите и Мисимовичем, а полузащита «Ромы» не продюсирует так много моментов, чтобы банально попадать в голову Джеко и этим заваливать все эти голы. Даже в игре с «Челси» босниец не получал кучу передач, но пользовался моментами с беспощадностью киллера.

На «Стэмфорд Бридж» он доказал английским критикам, кто тут царь. «Совру, если скажу, что не слушаю того, что пишут люди, – признался Джеко. – Мне нравится читать образованных людей, аналитиков, особенно в Италии. Смотрели ли я что-то в Англии? Если честно, нет. Не знаю почему». Сейчас, наверное, Эдину лучше включить BT Sport или Sky Sports. Ему понравится.

«Челси» – «Рома» – 3:3

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