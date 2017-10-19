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Лионель Месси признавался лучшим игроком 10 из 11 матчей «Барселоны» в сезоне-2017/18
«Сине-гранатовые» не справляются без аргентинца.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком матча группового этапа Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (3:1). Аргентинец отметился голом и голевой передачей.
Месси оказывался лучшим игроком в 10 из 11 матчах «Барселоны» в новом сезоне. Среди восьми игр Ла Лиги и трех в Лиге чемпионов Лео не выделился в матче чемпионата против «Жироны».
- На счету Месси 15 голов и 4 ассиста в 13 матчах сезона-2017/18.
- Лео – едиственный игрок сборной Аргентины, который забивал в официальных матчах в 2017 году.
- «Барселона» набрала 9 очков и лидирует на групповом этапе Лиги чемпионов.
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