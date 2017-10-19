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Нападающий «Барсы» Лионель Месси съел спрятанную в гетре таблетку по ходу матча против «Олимпиакоса»
Секрет аргентинца раскрыт.
Месси попался на употреблении таблетки во время матча против «Олимпиакоса». На 10-й минуте аргентинец достал что-то из гетры и положил в рот.
По информации Catalunya Radio, Месси срочно потребовалась таблетка глюкозы.
- Спортсмены используют глюкозу для поддержания энергии и большей выносливости.
- «Барселона» обыграла «Олимпиакос» (3:1), Месси забил и отдал голевую передачу.
- На счету аргентинца стало 15 голов и 4 ассиста в 13 матчах сезона-2017/18.
- Аргентинец признавался лучшим игроком в 10 из 11 матчей «Барсы» в новом сезоне.
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