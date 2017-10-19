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Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн: «Роналду оказал большое влияние на мое футбольное развитие»

Кейн: «Роналду оказал большое влияние на мое футбольное развитие»
Eurosport

48 мин. назад

Англичанин хорош, потому что учился у лучших.

Харри Кейн рассказал о встрече с Криштиану Роналду после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» (1:1).

«После матча я попросил у Роналду футболку, ведь он оказал большое влияние на мое футбольное развитие. Футболка замечательно подходит для того, чтобы повесить ее в рамку. Я тоже отдал ему свою – не знаю, что он с ней сделает.

Единственное, что мы сказали: «Увидимся через пару недель», – рассказал Кейн Goal.

  • Единственный мяч «Реала» во встрече с «Тоттенхэмом» на счету Роналду.
  • Мяч Кейна был записан на счет Рафаэля Варана, который после удара англичанина срезал его в свои ворота.
  • «Реал» и «Тоттенхэм» встретятся снова 1 ноября на «Уэмбли».

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