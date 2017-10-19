Getty Images

Владимир Жириновский: «Какой смысл болеть за «Спартак»? 4 гола забили африканцы, наш – 1»

Жириновский: «Какой смысл болеть за «Спартак»? 4 гола забили африканцы, наш – 1»
Eurosport

1 час назад

Не все в восторге от разгрома «Севильи».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подкинул дегтя болельщикам «Спартака».

«Массовый спорт надо вернуть. Вот сейчас была игра «Спартака». Забили пять голов: четыре или три – африканцы, наш – один. Это «Спартак» или сборная Африки?

Какой смысл болеть за эту команду? Обыграли, молодцы, пять с чем-то, но четыре гола забивают легионеры», – заявил Жириновский, слова которого приводит ЛДПР-ТВ.

  • «Спартак» разгромил «Севилью» со счетом 5:1 в Лиге чемпионов.
  • В составе красно-белых отличились голландец Квинси Промес (дубль), парагваец Лоренсо Мельгарехо, бразилец Луис Адриано и русский Денис Глушаков.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - О'Салливан позволил выбежавшей к столу странной даме пробить завершающий черный

01:04
Популярные видео
Императорская игра О’Салливана и, конечно же, сенчури
1 776 просмотров3 ч
Издевательская шайба Зеттерберга, на которую «Торонто» ответил разгромной победой
1 492 просмотров8 ч
А еще вам может понравиться