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Владимир Жириновский: «Какой смысл болеть за «Спартак»? 4 гола забили африканцы, наш – 1»
Не все в восторге от разгрома «Севильи».
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подкинул дегтя болельщикам «Спартака».
«Массовый спорт надо вернуть. Вот сейчас была игра «Спартака». Забили пять голов: четыре или три – африканцы, наш – один. Это «Спартак» или сборная Африки?
Какой смысл болеть за эту команду? Обыграли, молодцы, пять с чем-то, но четыре гола забивают легионеры», – заявил Жириновский, слова которого приводит ЛДПР-ТВ.
- «Спартак» разгромил «Севилью» со счетом 5:1 в Лиге чемпионов.
- В составе красно-белых отличились голландец Квинси Промес (дубль), парагваец Лоренсо Мельгарехо, бразилец Луис Адриано и русский Денис Глушаков.
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