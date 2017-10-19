Владимир Жириновский: «Какой смысл болеть за «Спартак»? 4 гола забили африканцы, наш – 1»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подкинул дегтя болельщикам «Спартака».

«Массовый спорт надо вернуть. Вот сейчас была игра «Спартака». Забили пять голов: четыре или три – африканцы, наш – один. Это «Спартак» или сборная Африки?

Какой смысл болеть за эту команду? Обыграли, молодцы, пять с чем-то, но четыре гола забивают легионеры», – заявил Жириновский, слова которого приводит ЛДПР-ТВ.

«Спартак» разгромил «Севилью» со счетом 5:1 в Лиге чемпионов.

В составе красно-белых отличились голландец Квинси Промес (дубль), парагваец Лоренсо Мельгарехо, бразилец Луис Адриано и русский Денис Глушаков.

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