Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью: «Другие тренеры плачут, плачут и плачут, а я нет»

Особенный блеснул красноречием на пресс-конференции после матча Лиги чемпионов против «Бенфики», который манки выиграли со счетом 1:0.

«Иногда мне кажется, что хорошо играть в защите – это преступление. Но именно так ты добиваешься результата.

Мы в очке от выхода в плей-офф, в одной победе от победы в группе, а нам еще предстоят два матча дома. Это была хорошая игра», – прокомментировал минимальную победу Моуринью.

Но мощнее всего стала его небольшая тирада о других тренерах.

«Я никогда не говорю о травмах. Это другие тренеры плачут, плачут и плачут, а я нет. Мой путь – игнорировать травмированных и вселять уверенность в здоровых игроков.

Если хотите, я могу следующие пять минут жаловаться. У нас нет Златана, Погба, Феллайни и Маркоса Рохо.

Сегодня мы выпустили молодого парня – Скотта Мактомини, потому что у нас не было другого выбора», – приводит слова Жозе The Mirror.

«Юнайтед» набрал в трех матчах 9 очков и единолично возглавляет группу А.

31 октября «красные дьяволы» примут «Бенфику» на «Траффорде».

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