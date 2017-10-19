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Игрок «Спартака» Куинси Промес попал в команду недели ЛЧ, Криштиану Роналду и Лионель Месси – нет

Промес попал в команду недели ЛЧ, Роналду и Месси – нет
Eurosport

1 час назадОбновлено 58 мин. назад

И кто тут батька?

УЕФА представил символическую команду недели Лиги чемпионов. В состав из лучших 11 футболистов вошли:

вратарь: Альфонс АреолаПСЖ»)

защитники: Трент Арнолд («Ливерпуль») – Матс ХуммельсБавария») – Александар Коларов («Рома»)

полузащитники: Куинси Промес («Спартак») – Филиппе Коутиньо («Ливерпуль») – Бернард («Шахтер») – Таулант Джака («Базель») – Эден АзарЧелси»)

нападающие: Фирмино («Ливерпуль») – Мохамед Салах («Ливерпуль»)

  • 17 октября «Спартак» уничтожил «Севилью» в матче группового этапа – 5:1. Промес оформил дубль.
  • Красно-белые делят лидерство с «Ливерпулем», который в третьем туре разнес «Марибор» – 7:0.

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