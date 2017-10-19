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Игрок «Спартака» Куинси Промес попал в команду недели ЛЧ, Криштиану Роналду и Лионель Месси – нет
И кто тут батька?
УЕФА представил символическую команду недели Лиги чемпионов. В состав из лучших 11 футболистов вошли:
вратарь: Альфонс Ареола («ПСЖ»)
защитники: Трент Арнолд («Ливерпуль») – Матс Хуммельс («Бавария») – Александар Коларов («Рома»)
полузащитники: Куинси Промес («Спартак») – Филиппе Коутиньо («Ливерпуль») – Бернард («Шахтер») – Таулант Джака («Базель») – Эден Азар («Челси»)
нападающие: Фирмино («Ливерпуль») – Мохамед Салах («Ливерпуль»)
- 17 октября «Спартак» уничтожил «Севилью» в матче группового этапа – 5:1. Промес оформил дубль.
- Красно-белые делят лидерство с «Ливерпулем», который в третьем туре разнес «Марибор» – 7:0.
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