Getty Images

«Лестер» заработал в Лиге чемпионов-2016/17 на 600 тысяч евро больше «Реала»

«Лестер» заработал в Лиге чемпионов-2016/17 на 600 тысяч евро больше «Реала»
Eurosport

35 мин. назадОбновлено 25 мин. назад

«Лисы» уступили в четвертьфинале, но все равно опередили чемпиона турнира.

УЕФА опубликовал суммы, которые заработали участники Лиги чемпионов сезона-2016/17. Наибольшую прибыль получил «Ювентус» (110,434 млн евро), на втором месте расположился «Лестер» (81,681 млн), на третьем – «Реал» (81,051 млн).

Российские клубы ЦСКА и «Ростов» получили 17,899 и 20,488 млн евро соответственно.

  • Сумма выплаты для каждого клуба складывалась из денег, заработанных за участие, за результаты и из маркетинговых выплат.
  • Победителем лиги чемпионов сезона-2016/17 стал «Реал», обыгравший в финале «Ювентус» – 4:1.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Вкуснейшее дерби Нью-Йорка, которое решилось только в серии буллитов

03:51
Популярные видео
Вратарь «Эдмонтона» закинул в свои ворота, но дальше стоял стеной
 375 просмотров7 ч
О'Салливан позволил выбежавшей к столу странной даме пробить завершающий черный
20 770 просмотровВчера в 17:27
А еще вам может понравиться