Getty Images
«Лестер» заработал в Лиге чемпионов-2016/17 на 600 тысяч евро больше «Реала»
«Лисы» уступили в четвертьфинале, но все равно опередили чемпиона турнира.
УЕФА опубликовал суммы, которые заработали участники Лиги чемпионов сезона-2016/17. Наибольшую прибыль получил «Ювентус» (110,434 млн евро), на втором месте расположился «Лестер» (81,681 млн), на третьем – «Реал» (81,051 млн).
Российские клубы ЦСКА и «Ростов» получили 17,899 и 20,488 млн евро соответственно.
- Сумма выплаты для каждого клуба складывалась из денег, заработанных за участие, за результаты и из маркетинговых выплат.
- Победителем лиги чемпионов сезона-2016/17 стал «Реал», обыгравший в финале «Ювентус» – 4:1.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте