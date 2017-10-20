«Зенит» поднялся на 16-е место в рейтинге УЕФА, «Спартак» – 91-й

«Зенит» поднялся на две строчки в обновленном рейтинге УЕФА. Сине-бело-голубые опередили «Шахтер» и «Байер» и теперь занимают 16-е место. От следующего соперника – «Порту» – клуб из Санкт-Петербурга отстает на 4 очка.

ЦСКА уступил одну строчку «Зальцбургу» и стал 37-м, «Краснодар» – 56-й, «Рубин» – 71-й, «Динамо» – 72-е, «Локомотив» – 77-й, «Ростов» – 82-й, «Анжи» – 94-й, «Кубань» – 122-я. Чемпион России «Спартак» расположился на 91-й позиции.

Киевское «Динамо» занимает 25-ю строчку, БАТЭ – 81-ю, «Астана» – 88-я.

Лучший клуб мира по-прежнему «Реал».

«Спартак» возглавляет группу Лиги чемпионов, в который играют «Ливерпуль», «Севилья» и «Марибор».

«Зенит» выиграл все три матча группового этапа Лиги Европы.

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