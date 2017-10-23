Бомба от форварда «Ромы» Эдина Джеко признана самой взрывной в туре ЛЧ, от Глушакова – третьей

Эдин Джеко запульнул красоту в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси» (3:3). Фанаты на сайте УЕФА выбрали его гол лучшим в этот игровой день: за боснийца проголосовали 25% болельщиков.

Совсем чуть-чуть Джеко проиграл Миралем Пьянич, который поразил всех в матче «Ювентус» – «Спортинг» (2:1).

Мяч Дениса Глушакова в игре с «Севильей» занял третье место (5:1).

В пятерку также попали голы полузащитника «Базеля» Тауланта Джаки и защитника «Челси» Давида Луиса.

По версии фанатов, лучшим игроком тура стал Мохамед Салах, который пригвоздил «Марибор» 2 мячами и ассистом.

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