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В команду года ФИФА попали 5 игроков «Реала»
Полная доминация мадридцев.
Команда года ФИФА была объявлена на церемонии, которая проходит в Лондоне.
В число 11 лучших вошли:
Вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»);
Защитники: Дани Алвес («Ювентус», «ПСЖ»), Леонардо Бонуччи («Ювентус», «Милан»), Серхио Рамос («Реал»), Марсело («Реал»);
Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Тони Кроос («Реал»), Андрес Иньеста («Барселона»);
Нападающие: Криштиану Роналду («Реал»), Лионель Месси («Барселона»), Неймар («Барселона», «ПСЖ»).
- Роналду и Месси попали в команду года ФИФА в 11-й раз.
- Коуч «Реала» Зинедин Зидан был признан лучшим тренером года.
- Сарина Вигман из сборной Голландии получила приз лучшему женскому тренеру.
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