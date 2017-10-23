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В команду года ФИФА попали 5 игроков «Реала»

В команду года попали 5 игроков «Реала»
Eurosport

25 мин. назадИзменено 24 мин. назад

Полная доминация мадридцев.

Команда года ФИФА была объявлена на церемонии, которая проходит в Лондоне.

В число 11 лучших вошли:

Вратарь: Джанлуиджи БуффонЮвентус»);

Защитники: Дани Алвес («Ювентус», «ПСЖ»), Леонардо Бонуччи («Ювентус», «Милан»), Серхио Рамос («Реал»), Марсело («Реал»);

Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Тони Кроос («Реал»), Андрес ИньестаБарселона»);

Нападающие: Криштиану Роналду («Реал»), Лионель Месси («Барселона»), Неймар («Барселона», «ПСЖ»).

  • Роналду и Месси попали в команду года ФИФА в 11-й раз.
  • Коуч «Реала» Зинедин Зидан был признан лучшим тренером года.
  • Сарина Вигман из сборной Голландии получила приз лучшему женскому тренеру.

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