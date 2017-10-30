Глава Ла Лиги потребовал исключения «ПСЖ» и «Сити» из Лиги чемпионов

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что «ПСЖ» и «Манчестер Сити» следует исключить из еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей.

«Поскольку их реальные доходы не позволяют им делать такие покупки, они изобрели фиктивных, связанных с государством спонсоров с суммами, которые не соответствуют рыночным ценам.

Доходы этих двух клубов превосходят доходы «Реала» и «Барселоны», «МЮ» и «Баварии». В «ПСЖ» доходы от спонсорской деятельности напрямую или косвенно связаны с государством Катар и превосходят доходы «МЮ», французский клуб продолжает заниматься экономическим обманом.

Если в течение сезона вы понимаете, что они обманули экономически, то почему бы не исключить их? Когда велосипедист осужден за допинг, то он немедленно исключается из гонки. Я также считаю, что контроль должен проходить до начала соревнований, а не после.

В противном случае будет нанесен ущерб всем клубам», – заявил Тебас L’Equipe.

«Сити» потратил летом на трансферы 228 млн евро.

«ПСЖ» купил за 222 млн евро Неймара, а трансфер Килиана Мбаппе летом 2018 года обойдется парижанам в 180 млн евро.

«Сити» и «ПСЖ» с 9 очками лидируют в лигочемпионских группах А и В соответственно.

Больше футбольных видео на нашем канале в YouTube