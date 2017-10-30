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Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью: «Мне сложно понять, почему «Бенфика» проиграла ЦСКА»

Моуринью: «Мне сложно понять, почему «Бенфика» проиграла ЦСКА»
Р-Спорт

17 мин. назад

Португалец не понимает, как можно слить армейцам.

Португалец дал пресс-конференцию перед матчем 4-го тура группового этапа ЛЧ против «Бенфики».

«Не могу сказать, что разочарован игрой «Бенфики» на данный момент, но иногда в таких турнирах неудачный исход стартовой встречи может выбить тебя из колеи. Я пересматривал матч «Бенфики» с ЦСКА, и мне было сложно понять, почему «Бенфика» его проиграла», – сказал Моуринью.

  • Армейцы неожиданно победили в Лиссабоне – 2:1.
  • Позже ЦСКА слил «МЮ» (1:4) и «Базелю» (0:2).
  • После 3 туров у англичан 9 очков, у швейцарцев – 6, у москвичей – 3. «Бенфике» пока нечего считать.

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