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Бетман. Гол Луиса Суареса и еще 5 ставок на ЛЧ, после которых ты скупишь все стикеры во «ВКонтакте»

Бетман. Гол Суареса и еще 5 ставок на ЛЧ, после которых ты скупишь все стикеры во «ВКонтакте»
Павел Городницкий

1 час назад

Скоро ты перестанешь изучать паблик «Отдам даром».

«Базель» – ЦСКА (31 октября, 21:45)

Ставка: гости забьют не больше 1.0 гола за 1,65

Однажды Эрнеста Хэмингуэя попросили написать рассказ из шести слов, способный растрогать любого. Он справился, но в 2017 году ему было бы еще проще. Для того, чтобы вызвать искренние слезы, достаточно и двух слов: «Атака ЦСКА».

Во-первых, москвичи не забивают в трех матчах подряд. Во-вторых, последний раз они закидывали больше одного гола еще 16 сентября (9 встреч назад). В-третьих, на «ВЭБ-Арене» «Базель» не позволил армейцам даже пробить в створ. Нет ни единой причины, почему ЦСКА вдруг положит швейцарцам двуху.

Соответственно, эта ставка так надежна, как будто ее проверили электроникой. Спортбеттера ждет либо возврат, либо (как грустно!) победа.

Георгий Щенников (ЦСКА)

«Севилья» – «Спартак» (1 ноября, 21:45)

Ставка: победа хозяев с форой -1.0 за 1,73

После разгрома на «Открытии Арене» Массимо Каррера и Леонид Федун светились так ярко, словно участвовали в опытах Николы Теслы.

Видимо, тренер и владелец «Спартака» забыли, что творилось с командой до гола Мельгарехо. Испанцы натурально раскатывали хозяев, унизительно разгуливая по штрафной и пробивая в пустые ворота. Важно знать: супергеройство Комбарова – разовая акция, на «Писхуане» такое не повторится.

Там «Севилья» будет дичайше сражаться за выход в плей-офф. Андалусийцам предстоит не просто обыграть русский клуб, но и подправить разницу, поэтому ставка с форой – шоколадный вариант. Просто поверьте человеку, который дважды видел, как на этом стадионе терзали несчастный «Зенит». К сожалению, домашняя «Севилья» даже опаснее, чем вернувшийся на прилавки «Боярышник».

Массимо Каррера (Спартак)

«Спортинг» – «Ювентус» (31 октября, 21:45)

Ставка: победа португальцев по желтым карточкам с форой 0 за 1,85

Резиденты «синьоры» уже смирились, что займут второе место, поэтому лиссабонская миссия вполне конкретна – не проиграть. Учитывая разницу в уровне игроков, Макс Аллегри может отказаться от бесчеловечного ритуала (подъем в 7:00 и размышления над схемой) и наконец выспаться.

Исход матча ясен – «львы» наберут максимум очко. Но при родной толпе им придется бегать так, будто они снимаются в рекламе энергетика. Повышенная активность «Спортинга» неминуемо обернется предупреждениями – это вытекает и из логики, и из статистики. В групповом этапе ЛЧ португальцы имеют больше всех ЖК (11 – при шести у «Юве»), а в родном чемпионате у «львов» 19 картонок в 11 встречах. Итальянцы отстают по всем параметрам, поэтому на «Жозе Алваладе» они тоже вряд ли опустятся до грубостей.

Сами Хедира

А еще:

– Можно классно заработать на безголевых сериях. Суарес кукует уже три матча подряд – если втащит «Олимпиакосу», ставка умножится на 1,65. У Гризманна все еще веселее: четыре пустые встречи подряд и 1,62 на банку в ворота «Карабаха».

И еще:

– Полуфиналист прошлого розыгрыша «Монако» зачем-то саботирует групповую стадию текущего турнира. В трех матчах монегаски набрали одно очко, так что гостевой баттл с «Бешикташем» для них решающий. Проиграют – могут остаться вообще без еврокубков. Ничья – чуть вырастут шансы на третье место. Победа – домкрат в распределение лигочемпионских путевок на весну.

Самое грамотное – влепить на непоражение парней из княжества за 1,67. Вряд ли они допустят третью катастрофу подряд. 1 ноября, 21:45.

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