Бетман. Гол Луиса Суареса и еще 5 ставок на ЛЧ, после которых ты скупишь все стикеры во «ВКонтакте»

«Базель» – ЦСКА (31 октября, 21:45)

Ставка: гости забьют не больше 1.0 гола за 1,65

Однажды Эрнеста Хэмингуэя попросили написать рассказ из шести слов, способный растрогать любого. Он справился, но в 2017 году ему было бы еще проще. Для того, чтобы вызвать искренние слезы, достаточно и двух слов: «Атака ЦСКА».

Во-первых, москвичи не забивают в трех матчах подряд. Во-вторых, последний раз они закидывали больше одного гола еще 16 сентября (9 встреч назад). В-третьих, на «ВЭБ-Арене» «Базель» не позволил армейцам даже пробить в створ. Нет ни единой причины, почему ЦСКА вдруг положит швейцарцам двуху.

Соответственно, эта ставка так надежна, как будто ее проверили электроникой. Спортбеттера ждет либо возврат, либо (как грустно!) победа.

«Севилья» – «Спартак» (1 ноября, 21:45)

Ставка: победа хозяев с форой -1.0 за 1,73

После разгрома на «Открытии Арене» Массимо Каррера и Леонид Федун светились так ярко, словно участвовали в опытах Николы Теслы.

Видимо, тренер и владелец «Спартака» забыли, что творилось с командой до гола Мельгарехо. Испанцы натурально раскатывали хозяев, унизительно разгуливая по штрафной и пробивая в пустые ворота. Важно знать: супергеройство Комбарова – разовая акция, на «Писхуане» такое не повторится.

Там «Севилья» будет дичайше сражаться за выход в плей-офф. Андалусийцам предстоит не просто обыграть русский клуб, но и подправить разницу, поэтому ставка с форой – шоколадный вариант. Просто поверьте человеку, который дважды видел, как на этом стадионе терзали несчастный «Зенит». К сожалению, домашняя «Севилья» даже опаснее, чем вернувшийся на прилавки «Боярышник».

«Спортинг» – «Ювентус» (31 октября, 21:45)

Ставка: победа португальцев по желтым карточкам с форой 0 за 1,85

Резиденты «синьоры» уже смирились, что займут второе место, поэтому лиссабонская миссия вполне конкретна – не проиграть. Учитывая разницу в уровне игроков, Макс Аллегри может отказаться от бесчеловечного ритуала (подъем в 7:00 и размышления над схемой) и наконец выспаться.

Исход матча ясен – «львы» наберут максимум очко. Но при родной толпе им придется бегать так, будто они снимаются в рекламе энергетика. Повышенная активность «Спортинга» неминуемо обернется предупреждениями – это вытекает и из логики, и из статистики. В групповом этапе ЛЧ португальцы имеют больше всех ЖК (11 – при шести у «Юве»), а в родном чемпионате у «львов» 19 картонок в 11 встречах. Итальянцы отстают по всем параметрам, поэтому на «Жозе Алваладе» они тоже вряд ли опустятся до грубостей.

А еще:

– Можно классно заработать на безголевых сериях. Суарес кукует уже три матча подряд – если втащит «Олимпиакосу», ставка умножится на 1,65. У Гризманна все еще веселее: четыре пустые встречи подряд и 1,62 на банку в ворота «Карабаха».

И еще:

– Полуфиналист прошлого розыгрыша «Монако» зачем-то саботирует групповую стадию текущего турнира. В трех матчах монегаски набрали одно очко, так что гостевой баттл с «Бешикташем» для них решающий. Проиграют – могут остаться вообще без еврокубков. Ничья – чуть вырастут шансы на третье место. Победа – домкрат в распределение лигочемпионских путевок на весну.

Самое грамотное – влепить на непоражение парней из княжества за 1,67. Вряд ли они допустят третью катастрофу подряд. 1 ноября, 21:45.

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