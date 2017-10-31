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Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров – о критике от Кафельникова: «Дилетантов слушать неинтересно»

Комбаров – о критике от Кафельникова: «Дилетантов слушать неинтересно»
Eurosport

14 мин. назад

Футболист сборной России против хейтеров.

Комбаров ответил экс-теннисисту Евгению Кафельникову, который назвал Дмитрия слабейшим звеном «Спартака».

«Стараюсь не обращать внимания на критику Кафельникова. Потому что понимаю, что это за человек. В футболе он не разбирается. К конструктивной критике всегда прислушиваюсь. Но дилетантов мне слушать неинтересно. Хотя их критика до меня доходит.

Когда переходят на личности, унижают достоинство, особенно если это дилетант, то такое просто вымораживает», – сказал Комбаров «СЭ».

Кафельников уже ответил Дмитрию.

«Да, я – футбольный дилетант, но я – болельщик и имею право на мнение. По-прежнему считаю Комбарова самым слабым звеном в «Спартаке», – сказал теннисист.

  • В составе «Спартака» Комбаров выиграл РФПЛ-2016/17.
  • В активе Кафельникова победы на Australian Open (1999 год) и «Ролан Гаррос» (1996 год).

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