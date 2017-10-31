Спиридонов – о черной серии Акинфеева: «Не останавливайся, Игорь, радуй болельщиков «Спартака»

Самый ядерный волейболист России Алексей Спиридонов пожелал Игорю Акинфееву продлить черную серию в Лиге чемпионов.

– Как спортсмен-профи, что пожелаешь Акинфееву, который пропустил уже 42 раза подряд в Лиге чемпионов?

– Я посоветую как истинный болельщик «Спартака»: не останавливайся, Игорь! Радуй нас дальше!

Игорь Акинфеев неизменно пропускает на протяжении 42 матчей Лиги чемпионов – антирекорд турнира.

31 октября ЦСКА сыграет в гостях с «Базелем». Eurosport.ru проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется 22:45 мск.

Двумя неделями ранее армейцы проиграли дома швейцарской команде со счетом 0:2.

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Источник: «Советский спорт»