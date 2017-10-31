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Спиридонов – о черной серии Акинфеева: «Не останавливайся, Игорь, радуй болельщиков «Спартака»
Минутка вредных советов.
Самый ядерный волейболист России Алексей Спиридонов пожелал Игорю Акинфееву продлить черную серию в Лиге чемпионов.
– Как спортсмен-профи, что пожелаешь Акинфееву, который пропустил уже 42 раза подряд в Лиге чемпионов?
– Я посоветую как истинный болельщик «Спартака»: не останавливайся, Игорь! Радуй нас дальше!
- Игорь Акинфеев неизменно пропускает на протяжении 42 матчей Лиги чемпионов – антирекорд турнира.
- 31 октября ЦСКА сыграет в гостях с «Базелем». Eurosport.ru проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется 22:45 мск.
- Двумя неделями ранее армейцы проиграли дома швейцарской команде со счетом 0:2.
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Источник: «Советский спорт»
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