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Спиридонов – о черной серии Акинфеева: «Не останавливайся, Игорь, радуй болельщиков «Спартака»

Спиридонов – о черной серии Акинфеева: «Не останавливайся, Игорь, радуй болельщиков «Спартака»
Eurosport

1 час назад

Минутка вредных советов.

Самый ядерный волейболист России Алексей Спиридонов пожелал Игорю Акинфееву продлить черную серию в Лиге чемпионов.

– Как спортсмен-профи, что пожелаешь Акинфееву, который пропустил уже 42 раза подряд в Лиге чемпионов?

– Я посоветую как истинный болельщик «Спартака»: не останавливайся, Игорь! Радуй нас дальше!

  • Игорь Акинфеев неизменно пропускает на протяжении 42 матчей Лиги чемпионов – антирекорд турнира.
  • 31 октября ЦСКА сыграет в гостях с «Базелем». Eurosport.ru проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется 22:45 мск.
  • Двумя неделями ранее армейцы проиграли дома швейцарской команде со счетом 0:2.

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Источник: «Советский спорт»

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