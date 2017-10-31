Getty Images

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев пропустил в 43-м подряд матче группового этапа Лиги чемпионов

Акинфеев пропустил в 43-м подряд матче группового этапа
Eurosport

1 час назад

С – стабильность.

Игорь Акинфеев снова пропустил в групповом этапе Лиги чемпионов: в этот раз в роли обидчика вратаря ЦСКА выступил полузащитник «Базеля» Лука Дзуффи, пробивший издали.

Летом Игорь прервал серию в игре против АЕК, но только в квалификации Лиги чемпионов. На групповом этапе Акинфеев пропускает уже 43 матча подряд.

  • В последний раз Акинфеев отыграл на ноль в группе Лиге чемпионов 1 ноября 2006 года в матче против «Арсенала».
  • 44-я попытка Игоря отстоять на ноль намечена на 22 ноября, когда армейцы примут «Бенфику».

Лучший спортивный телеграм

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - В MLS ничего не меняется: Джовинко опять идеально положил со штрафного

00:29
Популярные видео
Гол и пас Тарасенко сделали разницу в матче с «Лос-Анджелесом»
 591 просмотров13 ч
«Флорида» и «Тампа» настреляли 13 шайб: в семи поучаствовали русские мужики
1 610 просмотров14 ч
А еще вам может понравиться