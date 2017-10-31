Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев пропустил в 43-м подряд матче группового этапа Лиги чемпионов

Игорь Акинфеев снова пропустил в групповом этапе Лиги чемпионов: в этот раз в роли обидчика вратаря ЦСКА выступил полузащитник «Базеля» Лука Дзуффи, пробивший издали.

Летом Игорь прервал серию в игре против АЕК, но только в квалификации Лиги чемпионов. На групповом этапе Акинфеев пропускает уже 43 матча подряд.

В последний раз Акинфеев отыграл на ноль в группе Лиге чемпионов 1 ноября 2006 года в матче против «Арсенала».

44-я попытка Игоря отстоять на ноль намечена на 22 ноября, когда армейцы примут «Бенфику».

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