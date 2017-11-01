Eurosport

ЦСКА перевернул матч с «Базелем»

ЦСКА перевернул матч с «Базелем»
Eurosport

6 мин. назадИзменено 1 минуту назад

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов московский ЦСКА на выезде выиграл у «Базеля» – 2:1.

В стартовом составе армейцев вышел 19-летний Константин Кучаев, а Алан Дзагоев остался в запасе. «Базель» уверенно начал игру и дожал соперника – на 32-й минуте Лука Дзуффи закинул мяч в сетку после неудачного удара Димитри Оберлена. Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев пропустил в 43-м матче Лиги чемпионов подряд и продлил рекорд.

После перерыва Виктор Гончаренко выпустил Дзагоева вместо Витиньо. Алану хватило 20 минут, чтобы сравнять счет. Бибрас Натхо выдал пас в штрафную на русского полузащитника, Дзагоев уверенно положил мяч черпачком.

На 79-й минуте бывший защитник «Спартака» Марек Сухи неудачно скинул мяч на линию штрафной, а Понтус Вернблум четко закинул его в угол ворот. 2:1 – ЦСКА перевернул неудачный матч в Швейцарии.

  • После этой игры армейцы остались на третьем месте с шесть очками. «Базель» опережает москвичей за счет разницы мячей.
  • Следующий матч в РФПЛ ЦСКА проведет с «Локомотивом» 5 ноября.

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