ЦСКА перевернул матч с «Базелем»

В стартовом составе армейцев вышел 19-летний Константин Кучаев, а Алан Дзагоев остался в запасе. «Базель» уверенно начал игру и дожал соперника – на 32-й минуте Лука Дзуффи закинул мяч в сетку после неудачного удара Димитри Оберлена. Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев пропустил в 43-м матче Лиги чемпионов подряд и продлил рекорд.

После перерыва Виктор Гончаренко выпустил Дзагоева вместо Витиньо. Алану хватило 20 минут, чтобы сравнять счет. Бибрас Натхо выдал пас в штрафную на русского полузащитника, Дзагоев уверенно положил мяч черпачком.

На 79-й минуте бывший защитник «Спартака» Марек Сухи неудачно скинул мяч на линию штрафной, а Понтус Вернблум четко закинул его в угол ворот. 2:1 – ЦСКА перевернул неудачный матч в Швейцарии.

После этой игры армейцы остались на третьем месте с шесть очками. «Базель» опережает москвичей за счет разницы мячей.

Следующий матч в РФПЛ ЦСКА проведет с «Локомотивом» 5 ноября.

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