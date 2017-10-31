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Гари Невилл: «Жозе Моуринью похож на Флойда Мэйуэзера – тот тоже использовал оборону как оружие»

Невилл: «Моуринью похож на Мэйуэзера – тот тоже использовал оборону как оружие»
Eurosport

17 мин. назад

Взгляд на Особенного с неожиданной стороны.

Экс-футболист «МЮ» Гари Невилл нашел необычное сравнение для Жозе Моуринью.

«У Маурисио Почеттино и Юргена Клоппа великолепные репутации, потому что они предпочитают нападение.

Моуринью же временами похож на Флойда Мэйуэзера. Мэйуэзера называли скучным, потому что он использовал оборону как оружие, позволял соперникам самим выбивать себя из борьбы.

В том очном матче несколько недель назад Клопп не повел команду в атаку, потому что чувствовал: «Моуринью намерен меня переиграть, а я не хочу, чтобы он на мне показывал мастер-класс».

Я думаю, что и «Тоттенхэму» не хватило духу пойти в атаку в прошедшее воскресенье. Мне кажется, Жозе проникает в мозг другим тренерам и вселяет в них мысли: «Я не могу ввязываться в эти контратаки – он меня сделает».

В этом величие тренера. Он заставляет других отказываться от своей тактики», – сказал Невилл Sky Sports.

  • «МЮ» с 23 очками занимает второе место в АПЛ, уступая только «Сити».
  • 31 октября манкунианцы примут «Бенфику» в Лиге чемпионов.

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