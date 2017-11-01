Стив – мастер. Предатель «Ливерпуля» хотел в «Барсу», но выбрал деньги «Реала»

Противоречия преследовали Стива всегда. В 12 парень выиграл чемпионат города по семиборью и оказался перед выбором: развивать успех в легкой атлетике или исполнять мечту в школьной секции по футболу. В 15 Макманаман пересмотрел идеалы и принял предложение «Ливерпуля», убив внутри частицу «Эвертона», на матчи которого он так любил ходить с отцом.

Во взрослой жизни дилеммы продолжились, а ставки сильно возросли. За последствиями решений скрупулезно следили все английские медиа и обсуждали фанаты – побочный эффект популярности.

Стив красиво забивал, много ассистировал, решал важные матчи и был полезен везде: номинально играл на левом фланге полузащиты, но часто выходил справа, в центре, а иногда даже в нападении. «Сейчас таких футболистов нет, редко кто-то протащит мяч через полполя. А Стив делал это каждую неделю, он был топ-игроком», – уверяет бывший тренер «Ливерпуля» Рой Эванс.

После 10 лет в системе «Ливерпуля» Макка получил капитанскую повязку, но вместо того, чтобы стать идолом мерсисайдских болельщиков, превратился в изгоя. В зимнее трансферное окно-1998/99 всплыли подробности карьерных планов игрока – такой подставы не ожидал ни один фанат «красных».

В конце 90-х боссы «Ливерпуля» понимали, что вряд ли удержат звездного выпускника академии. В офис клуба стабильно прилетали трансферные запросы, настойчивее всех отправляла месседжи «Барселона». Первое предложение поступило еще перед Евро-1996: Стив втихую согласовал личный контракт, но «Ливерпуль» показательно отказал испанцам.

Вторую попытку каталонцы предприняли через год, сделав все по-человечески. Сначала переговоры с клубом, после – с игроком. «Ливерпуль» пошел навстречу, но в этот раз все испортил сам Макманаман. Полузащитник запросил в три раза больше денег, чем получал в Англии, и отпугнул «Барсу»: «блауграна» переключилась на Ривалдо.

Напряжение нарастало. Контракт близился к завершению, а Стив и не подписывал новый, и отказывал «Ювентусу» с «МЮ». Рвануло в январе 1999-го: в последний день трансферного окна «Реал» объявил, что заключил с Макманаманом предварительный контракт. Это означало, что летом он покинет «Ливерпуль» на правах свободного агента, оставив после себя примерно ни цента.

«На тот момент я ни разу не играл в Лиге чемпионов. Я показывал хороший футбол, поэтому чувствовал, что нужно двигаться вперед. Специально хотел за границу, чтобы не играть против «Ливерпуля», – оправдывается Стив. Но цепная реакция от внезапной новости не терпела никаких отмазок.

Красная часть Ливерпуля наполнилась шоком и гневом. На капитана повесили ярлык предателя и освистывали во второй части сезона. Всем было плевать, что из уважения к клубу он не фотографировался в экипировке «Реала» после медобследования. Мало кто знал, что тогда же 27-летний футболист потерял мать, которая умерла от рака груди. Народ больше интересовало, что в Мадриде Макманамана ждет самая высокая зарплата.

«Той зимой «Реал» выиграл клубный чемпионат мира, а в предыдущем сезоне взял Лигу чемпионов, то есть это была официально лучшая команда планеты. Но решение все равно далось адски тяжело: нелегко оставить друзей, семью и дом. Мотивировало то, что меня зовет величайший клуб», – объясняет ход мыслей Стив.

Освободившись от негатива болельщиков, англичанин заиграл на новых батарейках и сходу покорил Мадрид. Макманаман попал-таки в Лигу чемпионов и обнаружил, что ничем не уступает мужчинам, которые рубятся в престижном турнире не первый год. Вместе с «Реалом» Стив снес «МЮ» и «Баварию», а в финале прикончил «Валенсию». Макманамана назвали лучшим игроком финала, а его гол до сих пор попадает в подборки самых крутых.

После триумфа в ЛЧ пост президента «Реала» занял Флорентино Перес с идеей «галактикос». Функционер раз в год приглашал по суперзвезде и каждое трансферное окно сплавлял Стива. Макка перегружал зарплатную ведомость, а Фло не понимал, зачем команде балласт, если футболки с его фамилией продаются реже, чем джерси Фигу или Зидана.

Игрок знал, что ни один клуб мира не заплатит ему столько денег, поэтому спокойно отказывался от всех предложений. Макманаман все реже выходил в старте, но не жаловался и просто делал работу. Когда Висенте дель Боске давал англичанину время, он не подводил: «Стив всегда улыбался, вел себя как джентльмен, хорошо ко всем относился. Он объединял людей».

На поле англичанин делал примерно то же самое: элегантно связывал защиту с атакой. Йохан Кройф вообще считал Стива самым полезным игроком «Реала» и называл его лучшим партнером по команде для любого игрока.

В карьеру Макманамана также вместились два сезона в дошейховском «Ман Сити», но в Англии полузащитник уже просто доигрывал. Главные дивиденды он забрал еще в Мадриде. Купюры, признание и куча трофеев. За четыре сезона в Испании Стив сыграл в 11 финалах и завоевал восемь титулов. Про предателя уже почти все забыли, а мощнейшее резюме осталось – вряд ли Макка жалеет, что в 1999-м провернул аферу с «Реалом».

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