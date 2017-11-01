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Внезапная победа ЦСКА, позор «Челси» и «Атлетико». Результаты четвертого тура ЛЧ
Вторник принес парочку сюрпризов.
Группа А
«Манчестер Юнайтед» – «Бенфика» – 2:0
Гол: Свилар 45'(автогол), Блинд 78' (пенальти)
Голы: Дзуффри 32' – Дзагоев 65', Вернблум 79'
Группа B
Голы: Макгрегор 74' – Коман 22', Мартинес 77'
Голы: Верратти 30, Неймар 45', Курзава 52' 72' 78'
Группа С
Голы: Парти 56' – Мадера 40'
Удаления: Савич («Атлетико», 88') – Энрике («Карабах», 59’)
Голы: Эль-Шаарави 1' 36', Перотти 63'
Группа D
«Олимпиакос» – «Барселона» – 0:0
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