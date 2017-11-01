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Внезапная победа ЦСКА, позор «Челси» и «Атлетико». Результаты четвертого тура ЛЧ

Внезапная победа ЦСКА, позор «Челси» и «Атлетико». Результаты четвертого тура ЛЧ
Eurosport

1 час назад

Вторник принес парочку сюрпризов.

Группа А

«Манчестер Юнайтед» – «Бенфика» – 2:0

Гол: Свилар 45'(автогол), Блинд 78' (пенальти)

«Базель» – ЦСКА – 1:2

Голы: Дзуффри 32' – Дзагоев 65', Вернблум 79'

Группа B

«Селтик» – «Бавария» – 1:2

Голы: Макгрегор 74' – Коман 22', Мартинес 77'

«ПСЖ» – «Андерлехт» – 5:0

Голы: Верратти 30, Неймар 45', Курзава 52' 72' 78'

Группа С

«Атлетико» – «Карабах» – 1:1

Голы: Парти 56' – Мадера 40'

Удаления: Савич («Атлетико», 88') – Энрике («Карабах», 59’)

«Рома» – «Челси» – 3:0

Голы: Эль-Шаарави 1' 36', Перотти 63'

Группа D

«Олимпиакос» – «Барселона» – 0:0

«Спортинг» – «Ювентус» – 1:1

Гол: Сезар, 20’ – Игуаин 79'

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