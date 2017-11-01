Бездарная игра «Челси» в обороне, после которой тебе неловко будет ругать сборную России

«Челси» неожиданно крупно влетел «Роме» в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов – 0:3. Всю степень безнадежности игры «синих» демонстрирует момент на 68-й минуте.

Даниэле де Росси из глубины отпасовал на Эдина Джеко, босниец оказался в окружении Антонио Рюдигера, Давида Луиса и Сесара Аспиликуэты, но абсолютно предсказуемым движением убрал их с пути и выкатил мяч свободному Диего Перотти.

У аргентинца было время обработать мяч, но он зачем-то со всей дури пробил сходу.

Несколькими минутами ранее Перотти забил третий гол в матче. Дубль у Стэфана Эль-Шаарави.

«Рома» с 8 очками возглавила группу С.

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