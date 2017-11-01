Бокальчик, «Рома». Почему «Челси» не нужна Лига чемпионов

Судьба группы С решалась не в Риме, а в столице Испании. При любом исходе драки «Ромы» и «Челси» победа «Атлетико» запутывала бы все расклады. Но «индейцами» управляет какой-то школьник с джойстиком, а не сумасшедший Симеоне: «АТМД» во второй раз не справился с «Карабахом» и почти убил интригу в группе. А могло быть так весело.

«Челси» озадаченно смотрит на лазарет, бездарно сливает худшей команде АПЛ и проигрывает лидеру уже девять очков. Второй сезон Конте в Англии ожидаемо складывается сложнее предыдущего, а главным катализатором синей депрессии стала Лига чемпионов. Фанаты «Челси» целый год стонали, слушая вдохновляющий гимн через телек, но, дождавшись, уже проклинают сложнейший турнир.

Травмы и провал на трансферном рынке не позволяют Конте забавляться ротацией: самым крутым на скамейке в Риме был Виллиан. Его выход на поле (а еще появление Дринкуотера и Батшуайи) в игру команды ничего не внес: «Рома» даже не заметила, что кого-то поменяли. У Конте нет ни джокера, ни парочки звезд, чтобы безболезненно менять состав. Получается только болезненно.

Тактика Антонио сломалась: в Англии ее бьют зеркальным отражением, а в Европе удивился только «Карабах». «Рома» уничтожила план Конте на игру уже на 38-й секунде – при счете 0:1 глупо отдавать сопернику мяч и пространство. Оттого телеоператор редко выхватывал образ итальянского тренера – он ни на кого не орал с бровки и просто скорчил кислое лицо.

Чемпиона Англии размазала и унизила «Рома», а счет и отсутствие опасных моментов во втором тайме – это страшно. Это понимает Азар, который бездумно бил издали от безысходности и пожимал плечами. Понимает Виллиан, которого выпустили для огня, а не пешей прогулки по полю. Понимает Куртуа, чьи сэйвы спасли «синих» от 0:5. Это не удовольствие от игры и не престиж от участия.

«Челси» ни за что не выиграть эту Лигу чемпионов. Не позволят «Реал», «Барса», график АПЛ, травмы и короткий состав. Сейчас от самого крутого турнира у лондонцев только проблемы. Игроки устают так быстро, что не хватает сил даже на ничью с «Кристал Пэлас». При удачной жеребьевке можно проскочить 1/8 финала, но дальше начинаются монстры. В Европе сейчас минимум десяток клубов, которые в разы сильнее нынешнего «Челси», а четвертьфиналы начнутся в марте – за пару месяцев до конца сезона. Вряд ли кто-то на «Стэмфорде» будет удовлетворен поркой от условного «Реала» – потраченные миллионы призовых легко отобьются высоким местом в АПЛ.

Чемпионат Англии «синим» намного важнее: пока еще есть шанс догнать «Сити» и «МЮ». «Тоттенхэм» хорош, «Ливерпуль» и «Арсенал» традиционно вцепятся в путевку в ЛЧ – вот где настоящие проблемы. Именно на их решение Конте должен бросить все силы, иначе кроме Азара и Куртуа в «Челси» не останется ничего топового.

«Рома» – «Челси» – 3:0

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