Алло, мы ищем. Алан, ты? Если бы победа ЦСКА над «Базелем» в Лиге чемпионов была премией

Лучшая операторская работа – Рафаэль Вики

Остались в номинации: Виктор Гончаренко, Милорад Мажич

Матч в Москве был максимально неудачным для ЦСКА – 0 ударов в створ при равном числе попыток с «Базелем» и два пропущенных мяча. Цифры швейцарцев не вызвали вау-эффекта, тем страннее был такой доминирующий «Базель» на домашней арене. Тренер Вики грамотно навел фокус, задавил армейцев на «Сент-Якобс Парке» и показал типично швейцарскую игру – внимательная полузащита, много позиционных атак и любовь к голевым моментам. Не в том смысле, что их было много, а в том, что «Базель» не тратил шансы впустую, а четко послал в сетку первый же.

Лучший режиссер – Виктор Гончаренко

Остались в номинации: Евгений Гинер, Игорь Акинфеев

Его план не сработал с самого начала, в чем бы он ни заключался. ЦСКА так и выглядел потерянным, не обретя себя с первого фейла с «Базелем», и летел в овраг с той же скоростью, что две недели назад.

Первой жертвой стал Витиньо – он прыгал на скачущем теле армейской атаки, чтобы завести сердце, но, как неопытный реаниматолог, чуть не сломал пациенту ребра двумя дальними ударами. Решения бразильца шли невпопад, но все нападение со средней линией производили движение, но только не опасность.

Заменой форварда на Дзагоева и подъемом Вернблума в нападение (ход, выручающий ЦСКА лет, наверное, пять) Гончаренко нашел тот баланс в полузащите, который где-то на грани химии, навала и тонкой задумки. По сути, с переводом Понтуса армейцы остались без оборонительного опорника, зато приобрели давление у чужой штрафной, совсем обезоружившее «Базель». Белорусский тренер не испугался перекоса игры и выжал из преимущества все.

Лучшая роль второго плана – Понтус Вернблум

Остались в номинации: Константин Кучаев, Алексей Березуцкий

Швед – идеальная звезда для ЦСКА. Громкий на поле и почти незаметный в жизни. Недооцененный одними и незаменимый для других. Неуправляемый для соперника и абсолютно семейный для клуба. Опорник-чистильщик и форвард-киллер.

Нет другого человека, который бы так точно описывал ситуацию армейцев. Вернблум, пожалуй, последняя трансферная удача ЦСКА и футболист, готовый затыкать любую позицию на поле. Возможно, если бы не было Понтуса, Евгений Гинер нашел в кармане зимней куртки деньги на нормального нападающего (болельщики с голодухи уже запросили с лавки Оланаре).

Нордический маньяк в очередной раз спас партнеров, заработал пару миллионов для всей структуры и вписал швейцарцев в уникальный клуб. Нигде, кроме списка команд, которым забивал Вернблум в Лиге чемпионов, не стоят вместе «Базель» и мадридский «Реал».

Лучший сценарист – Алан Дзагоев

Остались в номинации: Игорь Акинфеев, Таулянт Джака

На съемках любого фильма сценарист – это главный человек. Не режиссер, не актеры и не продюсеры – очень многое, если не все, держится на грамотно написанном либретто. В первом тайме в ЦСКА будто набрали массовку, а не дорогих артистов. До пропущенного мяча смотреть на игру было тяжело, а три потери очков подряд от соперников слабее (Тула), равных («Базель») или сильнее («Зенит») порождали разговоры о спаде.

Выход Дзагоева поменял примерно все, и аналогии со сценарием здесь слишком очевидны. Игра армейцев стала стройной, потому что каждый актер знал свое место и не делал того, чего не умеет. Дзага проникал в те зоны, которые нужно, и делал пасы между линиями, к которым «Базель» совсем не готовился.

Такого футбола в ЛЧ ЦСКА не показывал три тайма, и все отчасти потому, что в них не было Алана. Команда мутировала во что-то прекрасное, не знающее про знак Stop. Выход Дзагоева принес москвичам лишние четыре ключевые передачи (столько же, сколько у остальных 10 футболистов, вместе взятых), давление на правом фланге и в середине, но главное – ощущение, что на поле в коралловой футболке есть парень, знающий, куда двинет сюжет дальше.

«Базель» – ЦСКА – 1:2

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