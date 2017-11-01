Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне: «Карабах» отлично оборонялся»

«Атлетико» не выиграл у «Карабаха» во втором матче подряд. На этот раз дома.

«Второй тайм покидали с чувством, что так надо было играть весь матч. Вратарь «Карабаха» показал отличную игру, а сам соперник очень хорошо оборонялся. Очевидно, это не тот результат, который мы хотели.

Как и в предыдущем матче с «Карабахом», а также в последних встречах с «Эльче», «Вильярреалом» и сегодняшней игре, мы действовали хорошо и должны были побеждать. Во втором тайме, повторюсь, мы играли так, что команда заслуживала победы. Но судьба распорядилась по-другому. Будем продолжать свою работу и прибавлять», – цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.

«Атлетико» и «Карабах» сыграли вничью – 1:1.

Мадридцы занимают третье место в группе С с тремя очками. Возглавляет квартет «Рома» (8 очков), следом идет «Челси» (7), у «Карабаха» 2 балла.

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