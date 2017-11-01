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Героический гол «Карабаха» и роскошный ответ «Атлетико» из самого сенсационного матча этой ЛЧ

Героический гол «Карабаха» и роскошный ответ «Атлетико» из самого сенсационного матча этой ЛЧ
Eurosport

50 мин. назадИзменено 23 мин. назад

Мадридцы не справились с азербайджанской командой второй раз подряд.

«Карабах» открыл счет в матче в конце первого тайма усилиями испанского легионера Мичела Мадеры. Полузащитник выиграл верх после подачи с углового и загнал мяч в девятку.

Во втором тайме у «Атлетико» было много голевых моментов, но мадридцы забили только однажды. Гениальным ударом издали отличился Томас Парти.

Спустя три минуты после пропущенного мяча «Карабах» остался вдесятером. Еще один испанец азербайджанской команды Педро Энрике был удален за прием кунг-фу.

  • «Карабах» удержал ничью и второй раз подряд разошелся миром с «Атлетико».
  • Мадридцы занимают третье место в группе С с тремя очками. Возглавляет квартет «Рома» (8 очков), следом идет «Челси» (7), у «Карабаха» 2 балла.

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