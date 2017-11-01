Фанат выбежал на поле, обнял и поцеловал Лионеля Месси, пока стюарды где-то ловили мух

Форвард «Барселоны» не в первый раз становится целью выбегающих на поле болельщиков, но обычно стюарды успевают остановить фанатов, либо быстро выдворяют их с поля.

В матче Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» получилось по-другому. Болельщик выбежал с трибун на поле в момент, когда Месси шел подавать угловой. Фанат обнял Лионеля, а когда понял, что его никто не задерживает, поцеловал кумира в щеку и спокойно удалился обратно на трибуны.

Матч между «Олимпиакосом» и «Барселоной» завершился со счетом 0:0.

«Каталонцы» не забили на групповом этапе Лиги чемпионов впервые за 5 лет.

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