Eurosport
Капитан «Атлетико» Габи: «Играть в Лиге Европы – полное дерьмо»
Испанец разочарован выступлением команды в ЛЧ.
Габи прокомментировал ничью «Атлетико» с «Карабахом» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Играть в Лиге Европы – полное дерьмо, хотя этот турнир многое мне дал. Если мы туда попадем, будем бороться, как и всегда, – только за победу.
Самое печальное, что теперь все не в наших руках. Мы должны обыгрывать «Рому» и надеяться, что «Карабах» сдержит «Челси».
На данную минуту мы вылетаем. Шансы есть, но призрачные», – цитирует Габи Sport.es.
- «Атлетико» дважды сыграл вничью с дебютантом ЛЧ «Карабахом» – 0:0 и 1:1.
- «Индейцы» идут в группе третьими с тремя очками. У «Челси» 7 баллов, у «Ромы» – 8.
- Габи выиграл Лигу Европы-2011/12.
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