Капитан «Атлетико» Габи: «Играть в Лиге Европы – полное дерьмо»

Габи прокомментировал ничью «Атлетико» с «Карабахом» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Играть в Лиге Европы – полное дерьмо, хотя этот турнир многое мне дал. Если мы туда попадем, будем бороться, как и всегда, – только за победу.

Самое печальное, что теперь все не в наших руках. Мы должны обыгрывать «Рому» и надеяться, что «Карабах» сдержит «Челси».

На данную минуту мы вылетаем. Шансы есть, но призрачные», – цитирует Габи Sport.es.

«Атлетико» дважды сыграл вничью с дебютантом ЛЧ «Карабахом» – 0:0 и 1:1.

«Индейцы» идут в группе третьими с тремя очками. У «Челси» 7 баллов, у «Ромы» – 8.

Габи выиграл Лигу Европы-2011/12.

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