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Криштиану Роналду прокинул мяч партнеру между ног на тренировке и жутко с этого поугарал

Роналду прокинул мяч партнеру между ног на тренировке и жутко с этого поугарал
Eurosport

1 час назад

Португалец готов разорвать «Тоттенхэм».

«Реал» провел на «Уэмбли» тренировку перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «шпор».

Во время игры в квадрат звездную технику продемонстрировал Криштиану Роналду, который находится в отличном настроении: португалец одним движением идеально прокинул мяч между ног сопернику, после чего забавно потоптался на месте.

  • Матч «Тоттенхэм» – «Реал» состоится 1 ноября в 22:45 (мск).
  • На счету Криштиану Роналду 7 голов и 1 ассист в 11 матчах сезона-2017/18.

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