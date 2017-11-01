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Marca: спортивный директор «Барселоны» просматривал Александра Головина в матче с «Базелем»

Marca: спортивный директор «Барселоны» просматривал Головина в матче с «Базелем»
Eurosport

1 час назад

Каталонцы мечтают о перспективном русском парне.

Полузащитник ЦСКА Александр Головин привлек внимание «Барселоны». «Сине-гранатовые» отправили спортивного директора Роберта Фернандеса на матч армейцев против «Базеля, чтобы лично понаблюдать за игрой полузащитника, сообщает Marca.

В матче против «Базеля» Головин провел на поле все 90 минут и не отметился результативными действиями.

  • На счету 21-летнего полузащитника 2 гола и 2 ассиста в 22 матчах за ЦСКА в сезоне-2017/18.
  • Transfermarkt оценивает Александра в 8 млн евро.

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