Marca: спортивный директор «Барселоны» просматривал Александра Головина в матче с «Базелем»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин привлек внимание «Барселоны». «Сине-гранатовые» отправили спортивного директора Роберта Фернандеса на матч армейцев против «Базеля, чтобы лично понаблюдать за игрой полузащитника, сообщает Marca.

В матче против «Базеля» Головин провел на поле все 90 минут и не отметился результативными действиями.

На счету 21-летнего полузащитника 2 гола и 2 ассиста в 22 матчах за ЦСКА в сезоне-2017/18.

Transfermarkt оценивает Александра в 8 млн евро.

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