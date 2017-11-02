«Тоттенхэм» задавил «Реал Мадрид» в Лиге чемпионов

В старте лондонского клуба впервые в этом розыгрыше ЛЧ вышел Деле Алли. Хозяева остались без Тоби Алдейрвейрелда в середине тайма. Голландский защитник дернул заднюю поверхность бедра и уступил место на поле Муссе Сиссоко.

«Шпоры» давили в первой половине и закономерно забили. Харри Уинкс забросил мяч на правый край штрафной, Киран Триппьер выбежал из возможного офсайда, поймал передачу, прострелил во вратарскую, Деле Алли замкнул пас – 1:0. 21-летний плеймейкер стал шестым англичанином, забивавшим «Реалу» в Лиге чемпионов.

На 56-й минуте Алли выскочил в атаку, убрал на замахе Каземиро, пробил из-за штрафной и рикошетом от Серхио Рамоса послал второй мяч в ворота Кико Касильи. Девять минут спустя Харри Кейн выкатил передачу на Кристиана Эриксена в быстром нападении, датчанин убежал от защитников и переиграл голкипера.

На 80-й минуте Криштиану Роналду забил гол, но больше «Реал» не создал моментов. 3:1 – уверенная победа «Тоттенхэма» на «Уэмбли».

«Шпоры» лидируют в группе H с 10 очками. Мадридцы остались вторыми и уступают британскому клубу три балла.

Следующие матчи команды проведут 5 ноября.

«Тоттенхэм» в 15:00 (мск) примет «Кристал Пэлас», «Реал» на «Бернабеу» в 22:45 сыграет с «Лас-Пальмас».

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