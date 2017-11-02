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Испанцы усмиряли фанатов «Спартака» с помощью конной полиции перед матчем против «Севильи»
Действенные меры.
Сотрудники конной полиции Испании усмиряли болельщиков «Спартака» перед гостевым матчем Лиги чемпионов против «Севильи».
Очевидцы разместили видео в соцсетях, на которых болельщики красно-белых устроили перекличку около стадиона «Рамон Санчес Писхуан». Полицейские на лошадях контролировали и иногда вмешивались в происходящее. Отмечено несколько мелких стычек болельщиков с полицией.
- «Спартаку» запретили продавать билеты своим болельщикам на выездной матч команды.
- Москвичи были наказаны за поведение фанатов во встрече первого тура группового этапа с «Марибором».
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