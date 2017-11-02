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Серхио Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Сити»

Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Сити»
Eurosport

17 мин. назад

Аргентинец вошел в историю «горожан».

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро забил в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Наполи».

Для аргентинца этот мяч стал 178-м за английский клуб, что позволило ему стать лучшим бомбардиром в истории «горожан». Серхио опередил Эрика Брука, на счету которого 177 голов.

  • Агуэро выступает за «Манчестер Сити» с 2011 года.
  • В сезоне-2017/18 на счету 29-летнего нападающего 8 голов и 3 ассиста в 10 играх.

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