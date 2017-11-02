Getty Images
Серхио Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Сити»
Аргентинец вошел в историю «горожан».
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро забил в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Наполи».
Для аргентинца этот мяч стал 178-м за английский клуб, что позволило ему стать лучшим бомбардиром в истории «горожан». Серхио опередил Эрика Брука, на счету которого 177 голов.
- Агуэро выступает за «Манчестер Сити» с 2011 года.
- В сезоне-2017/18 на счету 29-летнего нападающего 8 голов и 3 ассиста в 10 играх.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте