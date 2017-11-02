Шедевр Мертенса и еще 5 мячей рубки «Сити» с «Наполи», в которой Гвардиола вырулил в плей-офф ЛЧ

Матч «Сити» и «Наполи» подогревался битвой главных тренеров. Сарри рассыпался в комплиментах Гвардиоле, Пеп отвечал взаимностью. Казалось, что тренеры настолько круты, что полностью изучили соперника и исключили вероятность ошибки.

Но нет – «Наполи» мощно начал и в первые полчаса вообще не выпускал «Сити». Комбинация Мертенс-Инсинье-Мертенс получилась божественной.

Вдруг «Наполи» испугался: вместо того, чтобы продолжить давление, итальянцы отдали мяч «Сити». Расплата наступила моментально: Отаменди забил второй мяч за последние три матча «горожан».

Во втором тайме от него не отставал Стоунз. Защитник, которого критиковали весь прошлый сезон, забил уже третий мяч в этой ЛЧ. Это лучший показатель команды, в которой собраны Агуэро, Жезус, Стерлинг, Де Брёйне, Сильва и Сане.

«Наполи» вспомнил, что нуждается только в победе и полез в атаку. Помог судья: итальянцы получили право на третий пенальти в противостоянии с «Сити». Жоржиньо не промахнулся – он еще ни разу в карьере не мазал с 11-метрового.

Для выхода в плей-офф «Сити» устраивала и ничья, но парни Гвардиолы хотят только побед. В стремительной контрухе забил Кун – этот мяч стал для него 178-м в футболке английского клуба. Больше аргентинца за «горожан» никто не забивал.

У «Наполи» опустились руки, а англичане уверено докатали до победы. Жирную точку поставил Стерлинг.

«Сити» набрал 12 очков и пробился в плей-офф.

За первое место «горожане» поспорят с «Шахтером».

«Наполи» остался с тремя очками и отстает от «горняков» уже на 6 баллов.

«Наполи» – «Сити» – 2:4

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