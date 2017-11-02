4 мощных факта про выезд «Спартака» в Андалусию, которые разбудят в тебе любовь к математике

Ураганный Зе Луиш

Каррера выпустил Зе Луиша на 78-й минуте: именно с этого момента начался отрезок матча, который завтра болельщики «Спартака» будут называть «не стыдно». В моменте с голом нападающий грамотно отклеился от защитника и успел на добивание, за остаток матча выиграл 5 верховых единоборств из 7, заработал 2 штрафных – и все это за 18 минут. К слову, за 6 матчей Чемпионата России он забил столько же, сколько за эти 18 минут Лиги чемпионов.

«Севилья» против клубов РФПЛ

У «Севильи» свои счеты с Чемпионатом России, хотя ее игроки вряд ли об этом знают. До домашнего матча со «Спартаком» статистика была жуткая: из последних 6 матчей против российских клубов «Севилья» выиграла лишь один. Началась эта серия еще в 2006 году в Кубке УЕФА – дальше андалусийцам встречались и ЦСКА, и «Зенит», и «Спартак», и выиграть получилось лишь однажды. Так что домашняя победа над «Спартаком» не только повысила шансы «Севильи» на выход из группы, но и поправила очень для них, ясное дело, важную статистику.

Чудовищная неделя Ла Лиги

Четвертый лигочемпионский тур стал каким-угодно, только не испанским. «Атлетико» скатал домашнюю ничью с «Карабахом», «Барса» так и не забила «Олимпиакосу» – и если лидерству «Барсы» ничего не угрожает, то у «индейцев» серьезные проблемы. «Реал» вообще влетел «Тоттенхэму» и поселился на втором месте в группе H – Ла Лигу на этой неделе тащит одна лишь «Севилья», в домашнем чемпионате пока присвоившая себе пятую строчку.

Домашняя серия «Севильи»

Победа над «Спартаком» продлила «Севилье» еще одну мощную серию: в последних 6 домашних матчах ЛЧ команда выиграла 5 раз, а в 4 случаях – не пропускала голов. От своеобразного андалусийского гостеприимства пострадали «Лестер», «Марибор», «Лион», загребское «Динамо», а теперь еще и «Спартак». Тем интереснее будет смотреть, как в следующем туре на «Рамон Санчес Писхуан» приедет Клопп со своим «Ливерпулем» – у «Севильи» еще есть очень неплохие шансы побороться за первое место в группе.

«Севилья» – «Спартак» – 2:1

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