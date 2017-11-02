Посылка с Алли. «Тоттенхэм» размазал «Реал Мадрид» в Лиге чемпионов

С момента крепкой ничьи на «Бернабеу» прошло две недели, и за 15 дней команды в эмоциях то скакали вверх («Эйбар» и «Ливерпуль»), то проваливались на дно («МЮ» и «Жирона»).

Выбор составов на эту игру много говорил о тренерах и их состоянии. Если Зинедин Зидан оставил почти ту же схему с вынужденными изменениями в виде Начо и Касильи, то Маурисио Почеттино перекрутил игру «шпор» ради домашней победы. Аргентинцу нужно было инкорпорировать вернувшегося Алли и избавиться от системы с двумя башнями (Кейн и Льоренте). Он вооружил фланги более воздушными Триппьером и Дэйвисом, бросил вперед Харри и насытил середину креативными Эриксеном и Уинксом.

Тем страннее выглядел Ашраф Хакими на правом краю обороны «Реала». Он не убедил в первой игре со «шпорами», провалил последний матч чемпионата, но все равно выпрыгнул в основе вместо (в большей степени) Карвахаля и Эрнандеса с Вальехо.

Почеттино перехитрил всех и надавил не на зону 18-летнего тинейджера, а на опытного Марсело. «Тоттенхэм» не атаковал с полной яростью, но наскоки Триппьера ощутимее всего били по мадридской обороне. Прессинг бразильца от Кирана сначала привел к ошибке, неудачному выносу и моменту Уинкса, а через семь минут к забитому мячу.

Травма Алдервейрелда, выход Сиссоко и перевод Дайера в оборону убедила, что Почеттино в этом матче нацелен на мобильную полузащиту. Среди других вариантов замены были Роуз и Орье, но аргентинский менеджер показал, что ему важнее мозг Муссы, чем тупая долбежка в одну точку от кого-то из вингбеков. Внимание Маурисио к еврокубкам выражается и в том, что «Тоттенхэм» больше играет в прессинге в Лиге чемпионов, чем в АПЛ. В международных матчах число перехватов увеличивается почти в половину (7,6 в чемпионате против 11,3 в ЛЧ), и для поддержания такого ритма тренеру больше нужен Сиссоко, а не бегунок на фланге.

Но статистика показывает и другое: в Лиге чемпионов «шпоры» пропускают в два раза больше ударов, чем в Премьер-лиге, и просто уровнем соперников это не объяснить. Там – «Челси», «Ливерпуль» и «МЮ», тут – «Дортмунд» и дважды «Реал». Мадридцы взвинтили темп и прижали лондонцев к воротам.

В составе «бланкос» не было человека, который вел бы за собой. Пропал Иско, привычно исчез в подыгрыше Бензема, Роналду свалился на индивидуальные перформансы, а самые опасные удары летели в ворота от головы Рамоса. Проблемой «Реала» в этом сезоне стало то, что теперь Серхио не забивает важные мячи, а давление не перерастает в голы. У «Мадрида» исчез тот последний рывок, которого раньше хватало для убийства соперников. Нужный импульс в прошлом году придавали джокеры Иско, Васкес и Асенсио, но теперь они почти переехали в старт, и больше некому пускать пули во врагов.

И во время, когда все смотрят на Харри Кейна, который провел дико старательный (но не более) матч, дубль сделал Деле Алли. Оба раза он показательно казнил «Реал» – либо врываясь во вратарскую, либо разгоняя атаку спринтами из середины поля. Второй гол просто стал метафорой: лучший игрок «Тоттенхэма» на дриблинге так легко обыграл лучшего игрока «Мадрида» (Каземиро), словно стремился к хет-трику в финале турнира «Кожаный мяч».

Большим Х-Фактором «шпор» стал Уго Льорис. Он спас команду в первой игре и в этой подтащил своих – восемь сэйвов, часть из которых пришлась на отрезок после гола Роналду, когда давление «Реала» невыносимо усилилось. Французский кипер давно входит в топ, но для выхода на новый уровень признания ему не хватает впечатляющего вратарского матча с миллионом спасений. Чем дальше будет продвигаться «Тоттенхэм» в Лиге, тем нужнее будут сэйвы Уго.

3:1 – лондонцы уже в плей-офф ЛЧ. Никогда в тренерской карьере Зинедин Зидан не проигрывал так крупно. Он осознает недостатки «бланкос» и говорит о них на пресс-конференциях просто: «Мы не забиваем». «Мадрид» знает, что исправить для выравнивания ситуации, но интереснее, понимает ли «Тоттенхэм», что нужно сделать для взлета. Как только Маурисио Почеттино сформулирует эти ответы для себя, Алли и Кейна будет не остановить.

«Тоттенхэм» – «Реал» – 3:1

Все голы матча, в котором «Тоттенхэм» сильно расстроил Роналду

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