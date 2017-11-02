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Криштиану Роналду: «Если хотите поговорить о моей статистике, вбейте в в Google «Голы Криштиану»
Лидер «Реала» был раздражен после матча с «Тоттенхэмом».
После игры четвертого тура Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» журналисты спросили португальца о его статистике и новом контракте с мадридцами.
«Я очень спокоен. То, что сегодня было хорошее выступление, вас не интересует. Все, что вы подсчитываете – это голы, голы и еще раз голы.
Я не собираюсь говорить о своей статистике. Вбейте в Google «Голы Криштиану Роналду», и все они будут перед вами. Меня это совсем не касается.
Новый контракт? У меня в «Реале» все отлично. Контракт рассчитан на четыре года, не хочу продлевать его. Все нормально», – цитирует Роналду Fourfourtwo.com.
- «Реал» проиграл «Тоттенхэму» со счетом 1:3.
- Роналду отметился голом. На его счету 6 мячей в четырех играх группового турнира.
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