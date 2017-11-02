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Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев номинирован на звание футболиста недели в Лиге чемпионов

Дзагоев номинирован на звание футболиста недели в Лиге чемпионов
Eurosport

39 мин. назадИзменено 33 мин. назад

За армейца можно проголосовать на сайте УЕФА.

В голосовании, которое завершится в пятницу, также участвуют: Деле Алли («Тоттенхэм»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Марлос («Шахтер»), Серхио АгуэроМанчестер Сити»), Стефан Эль-Шаарави («Рома»), Лэйвен Курзава («ПСЖ») и Кингсли КоманБавария»).

  • Во вторник ЦСКА в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде обыграл «Базель» – 2:1.
  • Дзагоев вышел на поле после перерыва при счете 0:1 и сравнял счет.

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