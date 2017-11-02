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Рой Кин: «Если бы «Ливерпуль» играл в моем саду, я бы не вышел посмотреть на них»
Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» раскритиковал игру команды Юргена Клоппа.
Кина не впечатлила победа «Ливерпуля» над «Марибором» в Лиге чемпионов.
«Сейчас трудно как-то определить игру «Ливерпуля». Их игрой тяжело вдохновиться. Как по мне, они не прогрессируют.
«Красные» аккуратны и осторожны, но наступит конец сезона, когда будут раздавать призы, и «Ливерпуль» не будет с ними рядом.
Если бы «Ливерпуль» играл в моем саду, я бы не вышел посмотреть на них. Они просто дрейфуют. Дрейфуют в никуда», – цитирует Кина Football365.com.
- «Ливерпуль» выиграл у «Марибора» со счетом 3:0 и сохранил первое место в группе Е Лиги чемпионов.
- Рой Кин с 1993 по 2005 год выступал за «МЮ». 30 лет назад экс-тренер манкунианцев Алекс Фергюсон, отвечая на вопрос о своей миссии в футболе, сказал: «Для меня главное усадить «Ливерпуль» на его ****** [долбаный] шесток».
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