Рой Кин: «Если бы «Ливерпуль» играл в моем саду, я бы не вышел посмотреть на них»

Кина не впечатлила победа «Ливерпуля» над «Марибором» в Лиге чемпионов.

«Сейчас трудно как-то определить игру «Ливерпуля». Их игрой тяжело вдохновиться. Как по мне, они не прогрессируют.

«Красные» аккуратны и осторожны, но наступит конец сезона, когда будут раздавать призы, и «Ливерпуль» не будет с ними рядом.

Если бы «Ливерпуль» играл в моем саду, я бы не вышел посмотреть на них. Они просто дрейфуют. Дрейфуют в никуда», – цитирует Кина Football365.com.

«Ливерпуль» выиграл у «Марибора» со счетом 3:0 и сохранил первое место в группе Е Лиги чемпионов.

Рой Кин с 1993 по 2005 год выступал за «МЮ». 30 лет назад экс-тренер манкунианцев Алекс Фергюсон, отвечая на вопрос о своей миссии в футболе, сказал: «Для меня главное усадить «Ливерпуль» на его ****** [долбаный] шесток».

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