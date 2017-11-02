Фанаты «Шахтера» и «Фейенорда» устроили драку стульями в харьковском баре

Ультрас устроили драку в рок-пабе «Стена», в результате которой в заведении были разбиты окна, посуда, испорчена мебель.

Некоторые посетители, в том числе и женщины, ставшие свидетелями потасовки, были вынуждены спасаться бегством, сообщает Gamebet.

«Шахтер» обыграл «Фейенорд» со счетом 3:1.

«Горняки» занимают второе место в группе F c 9 очками в четырех играх.

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