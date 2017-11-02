Нападающий «Реала» Криштиану Роналду: «Тоттенхэм» забил из офсайда, как и «Жирона»

Криштиану Роналду поделился впечатлениями от поражения в матче Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (1:3).

«Ничего серьезного не произошло. Мы не можем быть все время в порядке. Мы должны быть спокойны – я не думаю, что команда плохо играет. Если ты не выигрываешь, то люди ищут причину, но команда выглядит уверенной в себе. Да, мы проиграли 1:3, и это сильный удар. Но, на мой взгляд, это несправедливо отражает происходящее на поле. Первый гол был забит из офсайда.

То же было в игре с «Жироной», где из офсайда был забит второй мяч. Мы не можем контролировать такие вещи, но можем управлять своим настроем, бегом и борьбой», – заявил Роналду Goal.

«Реал» после поражения отстает от «Тоттенхэма» на 3 очка и занимает вторую строчку в таблице.

«Шпоры» квалифицировались в плей-офф.

Роналду провел на поле 90 минут и забил единственный мяч «Реала».

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