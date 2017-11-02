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Маурисио Почеттино: «Победы ничего не будут значить, если в конце сезона мы не возьмем трофей»
Аргентинец рассчитывает на первый титул со «шпорами».
Главный тренер «Тоттенхэма» поделился впечатлениями от последних успехов команды.
«Для меня главное то, что мы было конкурентоспособными на фоне одной из лучших команд мира. Мы играем против лучших соперников, а чтобы забраться на следующий уровень, мы должны побеждать и еще раз побеждать.
У игроков должно быть желание сделать шаг вперед. Такие игры делают нас более заметными на футбольной карте Европы. В двух матчах с «Реалом» мы отлично сражались. Мы уже в плей-офф, и это главное. Мы продвинулись вперед по сравнению с прошлым годом. Надеемся, что жребий будет нам благоволить.
При этом победы ничего не будут значить, если в конце сезона мы не возьмем трофей», – заявил Почеттино.
- «Тоттенхэм» обыграл «Реал» (3:1) и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.
- В АПЛ «шпоры» занимают третье место, уступая клубам из Манчестера.