Стефан Эль-Шаарави признан игроком недели Лиги чемпионов, Алан Дзагоев – третий

Голосование за лучшего игрока недели в Лиге чемпионов завершилось на официальном сайте УЕФА.

Эль-Шаарави набрал 60 процентов голосов. Вторым с 34 процентами стал полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах. За Алана Дзагоева из ЦСКА проголосовали 2 процента болельщиков.

«Рома» во вторник обыграла в Лиге чемпионов «Челси» со счетом 3:0. Эль-Шаарави оформил дубль.

Эль-Шаарави выступает за «Рому» с лета 2015 года.

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