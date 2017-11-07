Клаудио Браво из «Манчестер Сити» и еще 5 худших запасных вратарей топ-клубов

Кико Касилья, «Реал»

Матчи за три сезона (учитываются матчи в лиге, национальных кубках и еврокубках): 7/19/7

Пропущенные мячи в среднем за матч: 1,2/1,1/1

Годовая зарплата: 1,7 млн евро

Трансфер парня из «Эспаньола» изначально выглядел издевкой над фанатами. «Бернабеу» свистел Пересу и Моуринью за изгнание Касильяса, поэтому президент нашел вратаря с фамилией идола «бланкос», но без одной буквы. Этот сезон Кико начал с неуверенного выхода против «Леванте» и подарил новичку ничью.

С травмой Наваса каталонец вернулся в ворота «Мадрида», насухо отстоял с «Эйбаром» (17-е место) и клубом третьей лиги в Кубке, но навалял в игре с «Жироной».

Свен Ульрайх, «Бавария»

Матчи за три сезона: 3/7/14

Пропущенные мячи в среднем за матч: 0,3/1,4/1

Годовая зарплата: 2,5 млн евро

Ульрайх прыгал за мячами в скромном «Штутгарте», получил оффер на скамейку «Альянц-Арены» и согласился. Видимо, для него важнее, что зарплата за спиной Нойера выросла на четверть по сравнению с практикой у «швабов». С травмой Мануэля Свен вернулся в раму и тотально облажался – уже во втором матче запустил простенький мяч со стандарта между рук и не выручил при голе Дидави.

Прошло еще пять дней, и Ульрайх помог увольнению Анчелотти тремя пропущенными ударами от «ПСЖ». Вряд ли на это рассчитывали мюнхенские боссы, когда искали парня, который будет разминать Нойера.

Лорис Кариус, «Ливерпуль»

Матчи за два сезона: 16/5

Пропущенные мячи в среднем за матч: 1/0,6

Годовая зарплата: 1,4 млн евро

Юрген Клопп давно понял, что Симон Миньоле не тянет уровень большого клуба, но с запасным вариантом дела еще хуже. Кариусу повезло со стартовым матчем в АПЛ-2017/18 (4:0 с «Арсеналом»), но в Лиге чемпионов сначала прилетела двушечка от «Севильи», а затем огненная критика от Рио Фердинанда за гол спартаковца Фернандо. Юрген защитил кипера от нападок телеэксперта, хотя лучше бы Лорис спас «Ливерпуль» в ЛЧ – один сэйв в среднем за матч выпустит «красных» из группы только за счет слабости соперников.

Клаудио Браво, «Манчестер Сити»

Матчи за два сезона: 30/3

Пропущенные мячи в среднем на матч: 1,1/0,3

Годовая зарплата: 4,5 млн евро

В апреле Хосеп Гвардиола заявил: «При нашем билд-апе Клаудио – лучший голкипер мира наряду с Тер Штегеном и Нойером». На эти слова можно было рассмеяться в лицо Пепу – Браво бессовестно проваливался и провел худший сезон на топ-уровне. С трансфером дорогого Эдерсона чилиец переехал на скамейку и не вставал оттуда больше чем на 1,5 матча. В этом году у Клаудио тайм с «Ливерпулем» (2:0 к его выходу, 5:0 к финальному свистку) и выигранная серия пенальти в Кубке Лиги.

Но Браво не стал лучше – это заметно и по фейлу в сборной против Бразилии, и по тому, что он спокойно принял ссылку на лавку. Не дело для большого вратаря.

Антонио Доннарумма, «Милан»

Матчи: 0

Пропущенные мячи в среднем за матч: 0

Годовая зарплата: 1 млн евро

У брата молодого таланта «россонери» к 27 годам был только один матч в Серии А и падение до греческой лиги. Когда Доннарумму-младшего резко захотели все топ-клубы мира, Джиджи с Мино Райолой выбили миллионный контракт для кипера, лучший скилл которого – фамилия.

Факт, который расскажет об Антонио лучше всего: за «Милан» он провел 11 минут в контрольном матче и вышел при счете 4:0. Пока Джанлуиджи прыгает за мячами в ненужных играх Лиги Европы, старший брат за его заслуги получает по 80 тысяч евро каждый месяц. Шансы на то, что Монтелла выпустит Доннарумму-старшего на пару матчей, близки к нулю, а боссы заплатили за спокойствие Джиджи слишком большую сумму.

Кевин Трапп, «Пари Сен-Жермен»

Матчи за три сезона: 46, 31, 0

Среднее число пропущенных мячей на матч: 0,5; 0,7, 0

Годовая зарплата: 3,75 млн евро

Трапп спасал от голов обычный «Айнтрахт», пока Лоран Блан не захотел современного кипера с мощной игрой ногами. С Кевином все было понятно сразу: после пятого матча он подкинул мяч в ворота и извинился перед партнерами.

Место в составе немец проиграл еще в прошлом сезоне, но вернулся в раму – это с ним «ПСЖ» раскатывал «Барсу» дома и получал шесть в ответочке. Сейчас Трапп окончательно уступил Ареола и совсем не играет. Он – первый кандидат на выход, если УЕФА прижмет «Париж» за Неймара и Мбаппе. Платить огромные деньги вратарю, который не играет, а гуляет под Эйфелевой башней с подругой-моделью, не станут даже шейхи.

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