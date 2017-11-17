Getty Images
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду: «Я не боюсь «ПСЖ»
Португалец не пугают какие-то там французы.
Криштиану Роналду высказался по поводу плей-офф Лиги чемпионов.
«Я не боюсь «ПСЖ». Мы действующие победители, выиграли последние два турнира – это достойно уважения. Мы бы хотели занять первое место в группе, но главное – выйти в плей-офф», – заявил Роналду L'Equipe.
- «Реал» занимает второе место в группе с «Тоттенхэмом», «Боруссией» и АПОЭЛ.
- В очередном матче турнира мадридцы сразятся с киприотами на выезде.
- Для выхода в плей-офф «Реалу» достаточно набрать два очка в двух турах.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте