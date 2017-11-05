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Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий: «На поле мы выглядели как манекены»

Слуцкий: «На поле мы выглядели как манекены»
Eurosport

8 мин. назад

Интересно, как отреагирует на критику игроков ростер «тигров».

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал неудачи английского клуба в последних матчах.

«У нас много новых футболистов, и я думаю, возможно, у нас нет командных целей, а больше, скорее, индивидуальные. Все усердно тренируются, но на поле мы выглядели как манекены. У нас есть проблемы с характером и боевым духом», – приводит слова Слуцкого Hull Daily Mail.

  • «Халл Сити» идет 20-м в Чемпионшипе после 16 туров.
  • Команда пропустила 10 мячей в последних трех матчах.

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